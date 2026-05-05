C à vous du 5 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 5 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Crainte d’un coup d’Etat ou d’une tentative d’assassinat : Vladimir Poutine renforce sa sécurité. On en parle avec Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter, chroniqueur à L’Obs, et Paul Gogo, ancien correspondant en Russie et auteur de « Moscou Parano »

🔵 La vente de La Boisserie, demeure historique du Général de Gaulle, vire au casse-tête politique. Jean-Luc Barré, historien et biographe, auteur de « De Gaulle, une vie, le premier des Français » (éditions Grasset), est l’invité de C à vous



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Faustine Bollaert pour « Ça commence aujourd’hui » sur France 2

🎬 Laure Calamy pour le film « C’est quoi l’amour ? », en salle le 6 mai

🎭 Salomé Lelouch pour la pièce « Nullipare » au Théâtre Antoine

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 5 mai 2026 à 19h sur France 5.