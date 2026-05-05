La meilleure boulangerie de France du 5 mai 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

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La meilleure boulangerie de France du 5 mai 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury poursuit son tour du Languedoc-Roussillon à la recherche de la meilleure boulangerie de France !





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 5 mai 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 25ème semaine de la saison, le jury est en Languedoc-Roussillon.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Laëtitia et Cyril dans le Gard qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8/10 (8/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).



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🔵 Ce mardi soir, le jury sera une nouvelle fois dans l’Hérault et le Gard à la découverte de deux nouvelles boulangeries.

Rappel des boulangeries de la semaine

📅 Lundi 4 mai : Au fournil d’Anduze à Anduze (30) / Maison de Bargas à Alès (30)

📅 Mardi 5 mai : Fol’Pain, 5 rue Marioge à Montpellier (34) / Ador Le Pain (30)

📅 Mercredi 6 mai : Boulangerie Maison Fillet à Cebazan (34) / La boulangerie du Cristal à Béziers (34)

📅 Jeudi 7 mai : Les pains du Soleil à Cabestany (66) / Maison Raynier à Villegailhenc (11)

📅 Vendredi 8 mai : Maison Leonceau à Mèze (34) / Boulangerie Les p’tits frères à Balaruc-les-Bains (34)

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter le Languedoc-Roussillon pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.