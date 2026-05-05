Un Si Grand Soleil Spoiler : Claudine a-t-elle du sang sur les mains ? (épisode du 8 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1918 du 8 mai 2026 – Les choses vont mal tourner pour Becker et Claudine dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, ils ont être rattrapés par leur passé !











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Et pour cause, Raphaël Atlan est identifié comme étant l’ex d’Isaure. Il s’agit d’un professeur réputé de la faculté de Montpellier, qui a écrit plusieurs livres…

Mais Becker et Claudine ont déjà croisé sa route il y a 25 ans : il était soupçonné du meurtre de sa compagne, tuée par empoisonnement ! Et à l’époque, Claudine était son avocate et elle avait réussi à l’innocenter. A l’époque, Becker est convaincu de sa culpabilité et il s’en veut de ne pas avoir réussi à le coincer.

Atlan est convoqué au commissariat, il explique qu’il était dans une relation libre avec Isaure. Il assure qu’elle ne l’avait pas quitté et qu’il était au courant qu’elle avait une liaison avec Jérémy !



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Becker appelle Claudine pour la prévenir et il la met en garde : si Raphaël Atlan a bien tué Isaure, ça veut dire qu’il a récidivé et il la tient pour responsable ! Quand elle raccroche, Claudine est bouleversée…

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