Ça commence aujourd’hui du 14 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 14 mai 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 14 mai 2026 à 13h55 « Addiction à la chirurgie esthétique : les hommes aussi ! » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit des invités venus témoigner de leur addiction à la chirurgie esthétique. Quentin, attiré très jeune par l’apparence et marqué par le harcèlement, a commencé la chirurgie à 19 ans avant d’entrer dans une quête incessante du physique parfait, voyant dans ses transformations une manière de devenir une autre version de lui-même et de se protéger du regard des autres. Yann, lui, assume pleinement cette passion devenue addiction : après une première intervention à 30 ans, il a multiplié injections et opérations, revendiquant un visage transformé et souhaitant que cela soit visible. Enfin, Lionel, élevé dans une famille où l’apparence occupait une place importante, n’a jamais souffert de complexes jusqu’à ce qu’une remarque sur son nez le pousse à faire une rhinoplastie à 20 ans ; quelques années plus tard, il s’est tourné vers la médecine esthétique afin de préserver ce qu’il considère comme sa beauté.

Et à 15h : « Un début de vie cabossé, et à force de volonté, elles ont forgé leur destin ! » (rediffusion)

Sur le plateau de Faustine Bollaert, trois invités aux parcours de vie hors du commun viennent partager leur histoire. Perrine Goulet, aujourd’hui députée de la Nièvre et présidente de la délégation aux droits des enfants à l’Assemblée nationale, a grandi en foyer de l’aide sociale à l’enfance après la mort de sa mère alors qu’elle n’avait que 9 ans. Marquée par un environnement difficile et violent, elle consacre désormais son engagement politique à la défense des enfants placés. Kelly, élevée par sa grand-mère jusqu’à l’âge de 11 ans avant d’être accueillie en familles d’accueil, a puisé dans ce parcours la détermination nécessaire pour réussir : elle a créé sa propre marque de produits pour cheveux frisés et est devenue multimillionnaire. Enfin, Anne-Sophie, née sous X puis adoptée à l’âge de 8 mois par une famille aimante, a longtemps cherché à combler le vide lié à ses origines ; devenue comédienne, elle a finalement retrouvé sa sœur biologique grâce à un test ADN réalisé en 2022.



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Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.