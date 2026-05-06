Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Langeron après le passage du chef ? (6 mai)

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Cauchemar en cuisine, restaurant L’Auberge Saint-Martin à Langeron le 6 mai 2026 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Aline et Luc, un couple de restaurateurs totalement débordé, dans leur restaurant à Langeron, dans la Nièvre.





Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !







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Le chef était dans ce restaurant, « L’Auberge Saint-Martin », l’an dernier. Et depuis son passage, Aline et Luc ont totalement redressé la barre ! En effet, depuis la première diffusion sur M6 en septembre 2025, le restaurant accueille entre 15 et 20 clients par service et le bouche-à-oreille a porté ses fruits. Les dettes ont été apurées, le chiffre d’affaires a augmenté de 34% entre février 2025 et février 2026, et le couple a même réussi à s’accorder une semaine de vacances !

Côté avis, les clients sont ravis avec une moyenne de 4,8/5 sur Google.



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Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur M6+.