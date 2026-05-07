Cassandre du 7 mai 2026 : votre épisode ce soir sur France 3

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Cassandre du 7 mai 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose des épisodes de votre série « Cassandre ». Au programme encore une fois, une rediffusion.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







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« Cassandre » du 7 mai 2026 : épisode « Pain béni »

Un boulanger, qui assurait régulièrement les livraisons de pain, est retrouvé mort après avoir reçu un coup de couteau en plein cœur. Tandis que le père Gabriel tente de préserver les apparences, Cassandre et Roche s’infiltrent discrètement parmi les retraitants pour faire avancer l’enquête. De leur côté, Marchand et Maleva explorent l’entourage de la victime, en s’intéressant notamment à Nicole Gagneux, une grand-mère dévouée qui élève seule ses deux petits-enfants depuis la disparition de leurs parents. Mais derrière ces visages respectables se dissimulent de nombreux secrets… à commencer par celui du père Gabriel, dont le comportement intrigue et qui pourrait bien ne pas être aussi irréprochable qu’il y paraît.

Casting, personnage

Cet épisode est réalisé par Marwen Abdallah avec dans les rôles principaux : Gwendoline Hamon (FLORENCE CASSANDRE), Alexandre Varga (PASCAL ROCHE)

Dominique Pinon (JEAN-PAUL MARCHAND), Jessy Ugolin (NICKI MALEVA), Emilie Gavois Kahn (LA MAJOR), Luca Malinowski (JULES), Béatrice Agenin (EVELYNE ROCHE)



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Avec, en guests : Bernard Lecoq ( Père Gabriel) et Catherine Jacob (Nicole)

Vidéo

Découvrez le teaser vidéo de votre épisode de ce soir