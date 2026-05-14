Coupe du Monde 2026 : la liste des 26 joueurs sélectionnés en Équipe de France

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Didier Deschamps a officiellement dévoilé ce soir, après le journal de 20h de TF1, la liste des joueurs retenus avec l’équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. Le sélectionneur des Bleus a misé sur un groupe mêlant expérience, solidité défensive et nouvelle génération offensive très prometteuse.


Coupe du Monde 2026 : la liste des 26 joueurs sélectionnés en Équipe de France
TF1


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Les gardiens : Maignan, Samba, Risser

Les défenseurs : Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Lacroix, Konaté, Koundé, Saliba, Upemacano

Les milieux : Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery


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Les attaquants : Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise, Thuram

Une liste entre continuité et renouveau

Pour sa toute dernière aventure mondiale, Didier Deschamps conserve une ossature bien connue avec Mike Maignan, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot ou encore Kylian Mbappé, appelé à guider l’attaque tricolore.

Le sélectionneur fait également confiance à une nouvelle vague de talents offensifs. Rayan Cherki, Désiré Doué, Michael Olise et Maghnes Akliouche symbolisent ce renouvellement et apportent créativité, vitesse et capacité de percussion.

En défense, la présence des frères Hernandez, de William Saliba ou encore d’Ibrahima Konaté confirme la volonté de s’appuyer sur un secteur défensif solide et expérimenté. Quelques surprises figurent aussi dans cette sélection, avec la présence du jeune gardien Risser ainsi que celle de Jean-Philippe Mateta en attaque.

Avec cette liste officiellement annoncée ce soir sur TF1, les Bleus entrent désormais dans la dernière ligne droite avant le début de la Coupe du Monde, avec l’ambition de jouer les premiers rôles sur la scène internationale.

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