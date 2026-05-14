N’oubliez pas les paroles du 14 mai 2026 : coup d’arrêt pour Audrey !

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N’oubliez pas les paroles du 14 mai 2026, 12 victoires pour Audrey – Coup d’arrêt pour Audrey ce soir dans le jeu quotidien de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Et pour cause, elle n’a pas remporté le moindre euro ce soir !











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N’oubliez pas les paroles du jeudi 14 mai 2026, Audrey continue

Dans le détail ce jeudi soir, Audrey n’a pas remporté de gains sur la première et sur la deuxième émission. Elle voit donc ses gains inchangés au total de 64 000 euros de gains en 12 victoires.

Audrey sera de retour vendredi soir pour tenter de conserver son micro d’argent et faire grimper ses gains.

N’oubliez pas les paroles du replay de 14 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



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