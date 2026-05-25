Ici Tout Commence spoiler : Olivia confronte Péniac, elle a tout compris ! (vidéo épisode du 28 mai)

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Ici tout commence spoiler – Olivia va voir clair dans le jeu du chef Péniac dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, Olivia a surpris Christian tenir des propos dégradants auprès d’une élève pendant son cours…











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La cheffe comprend que le professeur tout droit venu de l’école de Castelmont n’est pas aussi parfait qu’il y parait. Elle lui reproche ses propos misogynes et le met en garde : elle ne compte pas le laisser faire !

Péniac monte alors sur ses grands chevaux, il parle mal à Olivia et se montre insultant… Il lui demande de partir et de ne plus jamais venir à l’un de ses cours. Olivia promet de ne pas en rester là.

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1446 du 28 mai 2026 : Olivia confronte Péniac

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