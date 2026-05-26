Gilles Lellouche sort du silence après la polémique née au Festival de Cannes

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Gilles Lellouche a finalement pris la parole lundi sur son compte Instagram afin de répondre à la vive polémique déclenchée lors du Festival de Cannes, après la conférence de presse du film « Moulin », où l’acteur incarne Jean Moulin.





Tout est parti d’un échange tendu avec un journaliste à l’issue de la projection du long-métrage consacré à Jean Moulin. Ce dernier avait demandé à l’acteur s’il était « primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national » et si « La France insoumise, majoritaire à gauche, est aujourd’hui le meilleur rempart à l’extrême droite ».







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Face à cette question, jugée trop orientée par l’acteur, Gilles Lellouche avait répondu : « La question est un peu orientée. Je n’ai pas de réponse à ça, Monsieur. »

Une réponse qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux, certains internautes et commentateurs accusant le comédien de ne pas condamner suffisamment clairement l’extrême droite. D’autres, au contraire, ont salué son refus de se positionner politiquement dans ce contexte.



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Quelques jours après cette séquence très commentée, Gilles Lellouche est finalement sorti du silence dans une story publiée sur Instagram.

« Ces derniers jours, beaucoup de choses ont été dites sur moi, avec une violence et des raccourcis insultants », a-t-il écrit.

L’acteur déplore notamment les accusations dont il a fait l’objet après son refus de répondre à la question posée à Cannes : « En refusant de répondre à une question que j’ai jugée manipulatrice et orientée, on m’a traité de lâche, voire même de soutien de l’extrême droite. »

Dans son message, il affirme également avoir été récupéré politiquement malgré lui : « Laquelle, instantanément, s’est empressée de me soutenir comme la corde soutient le pendu. »

Souhaitant clarifier sa position, Gilles Lellouche a ensuite tenu à réaffirmer son opposition aux idéologies extrémistes : « Je veux être clair : je n’ai jamais soutenu, et ne soutiendrai jamais, un parti ou une idéologie qui prône la haine, l’intolérance et la discrimination. Mes prises de positions passées parlent pour moi. »

Le comédien conclut son message en évoquant les valeurs défendues par Jean Moulin : « Je défendrai toujours les valeurs de la République et les principes qui font la grandeur de notre pays. C’est précisément le combat qu’a mené Jean Moulin pour qu’aujourd’hui, nous puissions vivre libres. »