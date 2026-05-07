Ici Tout Commence spoiler : Anouk déclare la guerre à Hector ! (vidéo épisode du 12 mai)

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Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Anouk va vivre une immense déception dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que la cheffe commençait à avoir des sentiments pour Hector, ce dernier va lui planter un couteau dans le dos dans les prochains jours.











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Suite à la proposition de Clotilde de remplacer Anouk à la tête de la brigade pour le concours de la meilleure école de cuisine de France, dans le but d’impressionner une école à New-York et y décrocher un poste de professeur, Hector va finalement accepter.

Mais pour Anouk, la trahison ne passe pas. Elle est très déçue et déclare la guerre à Hector ! Elle veut prouver à Hector qu’il s’est planté à son sujet et qu’elle mérite de représenter l’institut. Hector et Anouk vont s’affronter en duel pour désigner qui représentera l’institut !

Hector avoue à Clotilde qu’il est triste que ça se termine comme ça avec Anouk…



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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1434 du 12 mai 2026 : Anouk très remontée contre Hector

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