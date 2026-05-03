Ici Tout Commence spoiler : Hector sous le choc, il prend une lourde décision (vidéo épisode du 7 mai)

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Ici tout commence spoiler – On peut dire que c’est un terrible choc qui attend Hector, Jeanne, Denis et Ismaël dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, ils vont apprendre le terrible mensonge d’Andréa sur sa maladie !











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C’est Anouk, qui a découvert la vérité, qui va décider de tout dire à Hector. Et pour le fils d’Andréa, c’est clairement le coup de trop ! Il est bouleversé et écoeuré par le comportement de sa mère.

Face à Anouk et Jeanne, Hector annonce qu’il a pris une lourde décision : il veut démissionner et partir démarre une nouvelle vie loin d’Andréa ! Jeanne et Anouk tentent de l’en dissuader… Anouk, qui a des sentiments pour Hector, peine à trouver les mots.

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1431 du 7 mai 2026 : Hector veut s’en aller

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