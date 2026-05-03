Enquête Exclusive du 3 mai 2026 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Enquête Exclusive du 3 mai 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h15 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Dollars, derricks et or noir : les nouveaux rois du pétrole américain ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







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Enquête Exclusive du 3 mai 2026 : votre émission en résumé

Alors que la planète entière observe avec inquiétude les variations du prix du baril, les quelque huit mille petits producteurs de pétrole américains, eux, se réjouissent. À eux seuls, ils assurent 80 % de la production nationale et profitent pleinement de la hausse des cours. Avec plus de dix millions de barils extraits chaque jour, les États-Unis ont repris la tête des producteurs mondiaux, devant l’Arabie saoudite et la Russie. En une décennie, leur production a presque triplé, portée par une méthode de forage révolutionnaire : l’exploitation du pétrole de schiste.

Comme au temps du Far West, des chercheurs de fortune affluent vers cet « or noir ». Ouvriers, ingénieurs et propriétaires terriens bénéficient tous de cet essor, qui fait exploser le nombre de millionnaires. En première ligne, le Texas, à l’origine de près de la moitié de la production nationale. Autour des sites de forage, des villes émergent à grande vitesse, comme Midland, à l’ouest de Dallas. Des milliers de travailleurs du pétrole venus de tout le pays s’y installent et gagnent des revenus impressionnants : un simple ouvrier peut toucher jusqu’à 15 000 dollars par mois. Cette manne irrigue toute l’économie locale, des supermarchés aux restaurants, jusqu’aux cafés drive-in où certaines serveuses gagnent plus de 300 dollars par jour.



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Mais cette prospérité a un revers. Les forages laissent derrière eux des sols dégradés et des nappes phréatiques contaminées, parfois pour des décennies. On parle de « puits zombies », dont on en recense plus de 10 000 au Texas. Des associations tentent, souvent sans succès, de contraindre les exploitants à financer la dépollution de ces sites abandonnés. Une immersion dans l’univers brutal des nouveaux riches du pétrole américain.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.