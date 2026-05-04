La Nuit des Molières 2026 : le palmarès ce soir sur France 3 (4 mai)

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La Nuit des Molières 2026 au programme TV du lundi 4 mai 2026 La 37ème Nuit des Molières, c’est ce soir, lundi 4 mai, sur France 3. Une cérémonie retransmise en léger différé depuis le théâtre des Folies Bergère à Paris et un temps fort attendu de la scène française et de ses multiples talents.





A suivre ce soir en direct sur France 3 à partir de 21h10. Possibilité de suivre la cérémonie en streaming via la fonction direct de France.TV mais aussi sur France Musique.







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La Nuit des Molières, rendez-vous incontournable de la scène française, très attendu par les artistes et les professionnels du secteur, célèbrera cette année sa 37ᵉ édition, diffusée sur France 2 et france.tv depuis le théâtre des Folies Bergère.

Depuis de nombreuses années, France Télévisions et sa direction de la culture font de la Nuit des Molières le symbole de leur soutien au théâtre et à l’ensemble du spectacle vivant. Cette 36ᵉ cérémonie, présentée avec panache par Caroline Vigneaux depuis les Folies Bergère, mettra à l’honneur la vitalité de la création théâtrale à travers 19 catégories de récompenses.



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Molières 2026 : La liste des nommés

🎭 Molière du théâtre public

« La guerre n’a pas un visage de femme » de Svetlana Alexievitch, mise en scène Julie Deliquet

« I will survive » de Jean-Christophe Meurisse, mise en scène Jean-Christophe Meurisse

« Makbeth » d’après William Shakespeare, mise en scène Louis Arene

« Les petites filles modernes » de Joël Pommerat, mise en scène Joël Pommerat

🎭 Molière du théâtre privé

« Amadeus » de Peter Shaffer, mise en scène Olivier Solivérès

« Art » de Yasmina Reza, mise en scène François Morel

« Made in France » de Valensi & Forget, mise en scène Valensi & Forget

« Le procès d’une vie » de Stéphane Freiss, mise en scène Stéphane Freiss

👩‍🎤 Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public

Ludivine Sagnier dans « Bovary Madame »

Romane Bohringer dans « Scènes de la vie conjugale »

Marina Hands dans « Une mouette »

Elsa Lepoivre dans « Hécube, pas Hécube »

👨‍🎤 Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public

Christophe Montenez dans « Hamlet »

Laurent Lafitte dans « La Cage aux folles »

Louis Arene dans « Makbeth »

Éric Elmosnino dans « Le Misanthrope »

👩‍🎤 Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé

Josiane Balasko dans « Ça, c’est l’amour »

Magali Genoud dans « Le dernier cèdre du Liban »

Charlotte Matzneff dans « La femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob »

Clotilde Daniault dans « Le procès d’une vie »

👨‍🎤 Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé

Jérôme Kircher dans « Amadeus »

François Morel dans « Art »

Olivier Saladin dans « Art »

Jean-Paul Rouve dans « Le Bourgeois gentilhomme »

🌟 Molière de la révélation féminine

Coraline Kerléo dans « Les petites filles modernes »

Marie Malaquais dans « I will survive »

Marina Pangos dans « Makbeth »

Maëllis Adalle dans « La guerre n’a pas un visage de femme »

🌟 Molière de la révélation masculine

Maxime Pambet dans « Les petites filles modernes »

Nemo Schiffman dans « I will survive »

Lancelot Cherer dans « Makbeth »

Antoine Le Provost dans « La guerre n’a pas un visage de femme »

🎬 Molière de la mise en scène dans un théâtre public

Julie Deliquet pour « La guerre n’a pas un visage de femme »

Lorraine de Sagazan pour « Le silence » »

Louis Arene pour « Makbeth » »

Joël Pommerat pour « Les petites filles modernes »

🎬 Molière de la mise en scène dans un théâtre privé

Olivier Solivérès pour « Amadeus »

François Morel pour « Art »

Charlotte Matzneff pour « Le chant des lions »

Valensi & Forget pour « Made in France »

✍️ Molière de l’auteur francophone vivant

Tiago Rodrigues pour « Dans la mesure de l’impossible »

Joël Pommerat pour « Les petites filles modernes »

Virginie Despentes pour « Woke »

Valensi & Forget pour « Made in France »

Lamballais & Testa pour « Le procès d’une vie »

Mélody Mourey pour « Big Mother »