« Délicieux » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (25 mai 2026)

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« Délicieux », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un film réalisé par Eric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, et Guillaume De Tonquédec dans les rôles principaux.





A découvrir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct)







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« Délicieux » : l’histoire de votre film

À la veille de la Révolution française, Pierre Manceron, cuisinier talentueux aussi audacieux qu’orgueilleux, est renvoyé par son maître, le duc de Chamfort.

Sa rencontre avec une femme surprenante, désireuse d’apprendre la cuisine à ses côtés, va pourtant bouleverser son destin. Peu à peu, elle lui redonne confiance et l’encourage à s’affranchir de sa condition de domestique pour mener sa propre révolution.



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Avec : Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume De Tonquédec, Christian Bouillette, Lorenzo Lefebvre, Marie-Julie Baup, Laurent Bateau, Manon Combes, Félix Fournier

Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…