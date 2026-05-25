N’oubliez pas les paroles du 25 mai : l’émission déprogrammée, quand sera-t-elle de retour ?

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Les fidèles de « N’oubliez pas les paroles » vont devoir patienter quelques jours. Dès ce lundi 25 mai, le célèbre jeu musical animé par Nagui disparaît temporairement de l’antenne de France Télévisions afin de laisser place à la couverture du tournoi de Roland-Garros.


N'oubliez pas les paroles du 25 mai : l'émission déprogrammée, quand sera-t-elle de retour ?
Capture TF1


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Comme chaque année, France Télévisions bouleverse sa grille des programmes pour retransmettre en direct les matchs du célèbre tournoi parisien. Conséquence : N’oubliez pas les paroles est mis en pause pendant toute la quinzaine.

Les téléspectateurs devront donc attendre le lundi 8 juin pour retrouver le karaoké musical quotidien de Nagui sur France 2.

Et au retour de l’émission, les fans retrouveront Audrey, l’actuelle maestro du programme. La candidate affiche déjà un très beau parcours avec 26 victoires et 106 000 euros de gains. Reste désormais à savoir jusqu’où elle pourra aller dans le classement des plus grands maestros de l’histoire du jeu.


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En attendant le retour de « N’oubliez pas les paroles », les amateurs de sport pourront suivre les plus belles affiches de Roland-Garros sur les antennes de France Télévisions pendant toute la compétition.

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