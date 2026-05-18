Ici Tout Commence spoiler : Bianca amoureuse ? Elle avoue qu'elle a embrassé... (vidéo épisode du 21 mai)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Bianca va finalement se rapprocher d’Ismaël, son ex, dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, elle va lui faire une confidence à laquelle il ne s’attendait pas…











Publicité





Ismaël veut savoir comment va Bianca, qui lui avoue que la veille, elle a embrassé un garçon… Mais elle est troublée car elle ne sait pas ce qu’il pense. Elle confie à son ex qu’elle trouve bizarre de lui en parler à lui. Mais Ismaël lui dit qu’elle lui manque et il a envie d’être là pour elle…

Et Ismaël devine que Bianca a embrassé Loup. Serait-elle amoureuse ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Bianca se venge, Fleur s’isole, les résumés jusqu’au 5 juin 2026



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1441 du 21 mai 2026 : Bianca a embrassé Loup !

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.