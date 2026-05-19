The Power du 19 mai 2026 : qui sera le complice du Power Player mystère ? (résumé, spoiler + replay épisode 43)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 43 du mardi 19 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 43 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Jordan a été éliminé.











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Jordan fait ses bagages et dit au revoir aux autres joueurs. De leur côté, les joueurs confrontent Beverly, qui a volé le pouvoir de Julien et n’a rien dit à personne. Mais elle assume, elle ne culpabilise pas.

Dans l’ombre, un Power Player mystère prend place dans l’entre du pouvoir pour la demi-finale ! Pendant toute cette partie, les joueurs vont tenter de découvrir son identité.

Kaos réunit tout le monde pour annoncer qu’il est fier de lui mais aussi que cette semaine, il n’y aura pas de jeu du pouvoir : et pour cause, le pouvoir ne sera pas entre leurs mains mais entre celles d’un Power Player mystère !



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Kaos explique qu’il ne jouera pas seul, il pourra recruter un complice parmi les 5 demi-finalistes. Ils devront démasquer le Power Player et son complice, sinon le complice décrochera sa place en finale. Mais s’ils y parviennent, le complice sera éliminé sur le champs !

Le Power Player mystère leur laisse un message, il leur assure qu’ils n’arriveront jamais à le démasquer ! Kaos a placé 40 portraits dans la maison et le Power Player mystère est parmi eux !

SPOILER qui sera le complice du Power Player mystère ?

Dans l’épisode de demain, les joueurs cherchent qui est le Power Player mystère et ce dernier choisit son complice.

The Power, le replay du 19 mai

Si vous avez manqué l’épisode 43 ce mardi 19 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 20 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 44.