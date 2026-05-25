Ici Tout Commence spoiler : Tom en panique avant l'arrivée de... (vidéo épisode du 27 mai)

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Ici tout commence spoiler – Tom va totalement paniquer dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Jeannette, sa marraine, débarque à l’institut et il ne lui a raconté que des mensonges !











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Jasmine et Solal découvrent Tom entrain de ranger tout l’appartement. Il enlève des affaires de Jasmine, qui ne comprend pas… Mais Tom avoue avoir « enjolivé » sa vie. Non seulement il n’a pas dit habiter en colocation, mais il a fait croire à sa marraine qu’il était déjà diplômé et qu’il était devenu prof à l’institut !

Pire, Jasmine et Solal découvrent que Tom a fait croire être le père de Naël !

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1445 du 27 mai 2026 : Tom a menti sur toute la ligne

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