Iris Mittenaere se confie sur sa relation discrète avec Antoine Dupont « J’ai envie de garder ma bulle »

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Depuis plus d’un an, Iris Mittenaere et Antoine Dupont vivent une histoire d’amour loin des projecteurs. Aperçus à plusieurs reprises ensemble lors d’événements ou de sorties publiques, les deux personnalités n’ont pourtant jamais officialisé leur relation ni partagé de clichés de couple sur les réseaux sociaux. Un choix assumé par l’ancienne Miss Univers, qui s’est récemment confiée à ce sujet dans le podcast Sphère 5 d’Ophélie Meunier.











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Au cours de l’entretien, Iris Mittenaere a expliqué pourquoi elle tenait autant à préserver une partie de sa vie privée, malgré sa notoriété et l’exposition permanente liée aux réseaux sociaux. « Je montre ce que je veux. J’ai besoin de savoir qu’il y a des petits moments de bonheur que je ne vais pas prendre en photo, sinon c’est le réflexe trop facile », a-t-elle déclaré avec sincérité.

L’ancienne reine de beauté a également évoqué l’évolution de notre rapport à l’intimité à l’ère numérique. « Aujourd’hui tout le monde est un paparazzi. (…) J’ai envie de garder ma bulle, d’avoir des choses qui n’appartiennent qu’à moi et pas aux autres et j’y arrive aujourd’hui », a-t-elle confié.

Une manière de voir les choses qui semble parfaitement correspondre à la relation qu’elle entretient avec Antoine Dupont. Très populaires chacun dans leur domaine, Iris Mittenaere et le capitaine du XV de France ont choisi de vivre leur histoire avec discrétion, loin du tumulte médiatique. Malgré les nombreuses spéculations et les apparitions remarquées du couple, ils n’ont jamais ressenti le besoin de mettre des mots publics sur leur relation.



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Ce choix de préserver leur jardin secret contraste avec l’exposition souvent permanente des célébrités sur les réseaux sociaux. Pour Iris Mittenaere, cette discrétion apparaît aujourd’hui comme un équilibre essentiel entre sa vie publique et son bonheur personnel.