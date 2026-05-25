Roland Garros : suivre Humbert / Mannarino en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Roland Garros tennis – Humbert / Mannarino en direct, live et streaming, c’est le match 100% français à suivre cet après-midi. Seconde journée du tournoi de tennis de Roland Garros se poursuit ce lundi 25 mai 2026 et Ugo Humbert affronte son compatriote Adrian Mannarino.





A suivre cet après-midi vers 15h10, sur le court Philippe Chatrier sur france.tv.







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Duel 100 % français cet après-midi à Roland-Garros entre Ugo Humbert et Adrian Mannarino, deux joueurs au style bien différent qui se connaissent parfaitement. Tête de série et désormais installé parmi les meilleurs Français du circuit, Humbert arrive avec l’ambition de confirmer son nouveau statut Porte d’Auteuil face à un Mannarino toujours aussi imprévisible, capable de casser le rythme grâce à son jeu à plat et sa grande expérience.



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Dans une ambiance forcément particulière entre deux Tricolores, le match pourrait rapidement se transformer en bataille tactique. Plus puissant et offensif, Humbert cherchera à dicter l’échange dès les premières frappes, tandis que Mannarino tentera d’user son adversaire par sa variation et sa qualité de retour. Devant le public parisien, l’enjeu sera aussi émotionnel : décrocher une place au deuxième tour et prendre l’ascendant dans cette opposition franco-française très attendue.

Humbert / Mannarino en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision vers 15h10.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Humbert / Mannarino, 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre cet après-midi.