The Power du 20 mai 2026 : Power Player mystère va choisir son complice (résumé, spoiler + replay épisode 43)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 43 du mercredi 20 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 43 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Jordan a été éliminé.











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Jordan boucle ses bagages et fait ses adieux aux autres joueurs. De leur côté, les candidats confrontent Beverly, qui a dérobé le pouvoir de Julien sans en parler à personne. Mais loin de culpabiliser, elle assume pleinement son choix.

Dans l’ombre, un mystérieux Power Player s’installe dans l’antre du pouvoir à l’approche de la demi-finale ! Tout au long de cette partie, les joueurs vont tenter de découvrir qui se cache derrière cette identité secrète.

Kaos réunit alors les candidats et annonce qu’il est fier de leur parcours. Mais cette semaine, aucun jeu du pouvoir n’aura lieu : le pouvoir ne sera pas entre leurs mains, mais entre celles d’un Power Player mystère.



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Kaos précise qu’il ne jouera pas seul et pourra choisir un complice parmi les cinq demi-finalistes. Ensemble, les joueurs devront démasquer le Power Player et son allié. En cas d’échec, le complice remportera directement sa place en finale. Mais s’ils réussissent à les identifier, le complice sera éliminé sur-le-champ !

Le mystérieux Power Player leur adresse ensuite un message, affirmant qu’ils ne parviendront jamais à découvrir son identité. Pour compliquer leur mission, Kaos a disséminé 40 portraits dans la maison… et celui du Power Player mystère se trouve parmi eux !

SPOILER qui sera le complice du Power Player mystère ?

Dans l’épisode de demain, les joueurs cherchent qui est le Power Player mystère et ce dernier choisit son complice.

The Power, le replay du 20 mai

Si vous avez manqué l’épisode 43 ce mercredi 20 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 21 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 44.