Koh-Lanta : qui a été éliminé dans l’épisode 13 ? (résumé + replay 26 mai 2026)

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Koh-Lanta : Les Reliques du Destin, épisode 13 du mardi 26 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 13 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». On retrouve Hugo après le conseil où il a été éliminé. Il a tiré la relique du destin du duel et décide de défier Cindy.











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Il s’agit d’un puzzle et Hugo est impressionnant ! Il remporte la victoire, Cindy est donc éliminée. Hugo revient dans l’aventure avec un collier d’immunité.

De retour sur le camps, c’est très tendu entre Guillaume et Daniel. Et pour cause, Daniel a choisi son camps en racontant aux ex-rouges l’info sur le collier de Cynthia, que Guillaume venait de lui dire.

Place au jeu de confort. Il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : la Proue. La récompense est belle : se rendre dans un archipel qui protège deux espèces de tortue. Ils pourront nager avec les tortues et passer la nuit là-bas, avec un diner au restaurant. C’est serré entre Cynthia, Guillaume et Antonin. Et c’est une victoire de Guillaume ! Il choisit Hugo pour se racheter de son erreur avant le conseil précédent.



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Sur le camps, les ex-rouges pensent déjà qu’ils peuvent sortir Daniel ! Et une fois rentré avec Hugo, Guillaume retrouve Cynthia et ils cherchent un collier d’immunité. Elle finit par encore une fois en trouver un !

Place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit du parcours en 5 étapes. Et c’est une victoire de Guillaume ! Les ex-jaunes sont donc tous sereins pour le conseil de ce soir !

Et l’aventurier éliminé au conseil est…

Place au conseil. Hugo et Cynthia sortent tous les deux leurs colliers. Et c’est finalement Antonin qui est éliminé ! Il entre dans l’entre du destin en sachant qu’il ne sera pas sauvé. Il tire une relique avec une privation de vote. Il choisit de priver Guillaume de vote au prochain conseil.

Koh-Lanta du 26 mai 2026 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce 26 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 2 juin pour suivre l’épisode 14 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ».