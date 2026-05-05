Koh-Lanta du 5 mai 2026 : une élimination choc ce soir dans l’épisode 10, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », épisode 10 du mardi 5 mai 2026 – Après l’élimination de Johan lors du conseil la semaine dernière, place à l’épisode 10 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Et ce soir, c’est une épreuve à élimination directe qui attend les aventuriers !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », présentation de l’épisode 10

Ce soir, les ex-rouges sont sonnés après le départ de leur leader. Clarysse et Cindy savourent leur coup de maître, l’alliance des femmes va-t-elle continuer à mener la danse ? L’unité des ex-rouges se fissure et pourrait voler en éclats !

Pour l’épreuve d’immunité, il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : placer 6 pièces en bois sur une table à bascule. Le gagnant repartira avec le totem et sera intouchable au conseil. Mais pour le dernier, ce sera une élimination directe, sans même repasser par le campement !



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VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 10 du 5 mai