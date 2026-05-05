Koh-Lanta : qui sont les éliminés de l’épisode 10 ? (résumé + replay 5 mai 2026)

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Koh-Lanta : Les Reliques du Destin, épisode 10 du mardi 5 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 10 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Après l’élimination de Johan chez les ex-rouges, il rejoint le camps du jury final.


Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l'épisode 10 ? (résumé + replay 5 mai 2026)
Capture TF1


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Ulrich pense que les filles rouges ont du donner des indications aux jaunes pour que le collier soit donné à Hugo. Et sur le camps, les hommes ex-rouges commencent effectivement à douter des filles.

C’est déjà l’heure du jeu de confort. Il s’agit de maintenir en suspension un sac le plus longtemps possible ! Denis présente la récompense : partir à la découverte d’un visage de pêcheurs, une famille va les accueillir et les nourrir ! Et ils feront une balade avec les enfants.

Caroline tombe la première. Au fur et à mesure que les aventuriers tombent, ils doivent donner leurs sacs. Et c’est finalement une victoire de Zakariya ! Et Denis précise qu’il va seul au confort.


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Pendant que Zakariya profite, les autres parlent stratégie.

Paul éliminé sur l’épreuve d’immunité

Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité. Denis annonce que le dernier sera éliminé sur le champs ! Il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta, avec des pièces en bois à placer sur un plateau à bascule. Et c’est finalement une victoire de Cynthia en 14 minutes ! Elle est intouchable au conseil.

Pour les autres, il ne faut surtout pas perdre ! A la fin, il reste que Clarisse et Paul mais il pleut très fort, Denis interrompt l’épreuve. Ça reprend quand la pluie et le vent sont calmés. Et c’est finalement Clarisse qui se sauve, Paul est éliminé sur le champs !

Et l’aventurier éliminé au conseil est…

Place au conseil. Ça se joue entre Guillaume et Caroline, et c’est finalement Guillaume qui est éliminé ! Il a son destin entre les mains des reliques, il doit en choisir une, il la casse et elle est… vide !

Koh-Lanta du 5 mai 2026 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 10 ce 5 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 12 mai pour suivre l’épisode 10 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ».

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