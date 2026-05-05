Audiences 4 mai 2026 : « Le voyageur » en tête devant « Mariés au premier regard », déception pour « bref.2 »

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Audiences 4 mai 2026 – Même en rediffusion, c’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec un ancien épisode de la série « Le voyageur », qui a rassemblé 3,80 millions de téléspectateurs pour 21,7% de pda.





C’est devant M6 avec la suite de la saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 2,01 millions de téléspectateurs pour 11,1% de pda.







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Audiences 4 mai 2026 : les autres chaînes

Déception pour TF1 avec la série « bref.2 ». Les trois premiers épisodes n’ont réuni que 1,72 million de téléspectateurs en moyenne pour 10,3% de pda.

France 2 suit avec la cérémonie des Molières 2026, qui a intéressé 1,21 millions de téléspectateurs pour 8,6% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie