Ligue 1 : Nice / Lens en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 2 mai 2026 – Nice / Lens en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Début de la 32ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’OGC Nice qui reçoit le RC Lens à l’Allianz Riviera.





Un match à suivre ce samedi à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+.







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Le match de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le RC Lens, disputé ce soir à l’Allianz Riviera, oppose deux équipes aux objectifs bien différents dans cette fin de saison. Les Niçois, en difficulté au classement, jouent gros dans la course au maintien et doivent impérativement prendre des points devant leur public pour se donner de l’air.

En face, Lens arrive avec de grandes ambitions. Actuellement dans le haut du tableau et toujours en course pour le titre ou au moins une qualification en Ligue des champions, les Sang et Or partent favoris malgré un déplacement réputé compliqué sur la Côte d’Azur. Entre une équipe niçoise sous pression et un prétendant au sommet du championnat, ce duel promet intensité et enjeux élevés, avec en toile de fond une future finale de Coupe de France entre ces deux clubs.



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Nice / Lens – Composition des équipes

🔵 Nice (composition probable) : Diouf – Mendy, Bah, Oppong – Clauss, Boudaoui, Abdul Samed, Bard – Sanson, Kevin Carlos, Cho.

🔵 Lens (composition probable) : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Edouard, Saint-Maximin.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Nice / Lens ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 21h05.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Nice / Lens, 32ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi.