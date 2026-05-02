Les Traîtres : qui sont les éliminés de l’épisode 6 ? (résumé et replay du 2 mai 2026)

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C’est parti pour l’épisode 6 de la saison 6 des Traîtres. On retrouve les joueurs pour la table ronde et Fatou peine à se défendre.





Place aux votes. Et sans surprise, la majorité des votes vont vers Fatou, y compris chez les Traîtres ! Elle est donc éliminée et elle révèle qu’elle était Traître ! Et elle part en disant avoir été trahie « par une Traître qui jure et qui perd », laissant volontairement les soupçons sur Cindy. Les loyaux sont évidemment soulagés !







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3 éliminations ce soir

On continue avec le conseil des Traîtres. Issa et Adriana se réunissent et évidemment ils parlent du départ de Fatou. Ils hésitent entre Cindy et Nicolas pour le bannissement.

Le lendemain matin, les joueurs découvrent que c’est Cindy qui a été éliminée ! Et Axel annonce qu’elle lui a laissé un « testament » : elle ciblait Adriana et Nicole !



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Eric arrive et annonce un jeu immédiatement dans le salon. Ils doivent verser du faux sang dans le verre de celui ou celle qu’ils soupçonnent d’être Traître. Victoria est finalement la plus ciblée ! Axel, Isa et Issa sont les seuls vierges de tout soupçon. Surprise : Eric offre une dague à Victoria ! Issa est inquiet, Victoria soupçonnant Adriana. Eric est ravi et il annonce une nouvelle table ronde le jour même !

Les joueurs ont donc l’après-midi pour tenter de convaincre de leur loyauté.

Nouvelle table ronde. Ils sont plusieurs à soupçonner Victoria, y compris Axel ! Elle est déçue et pleure face aux mots d’Axel. De son côté, Victoria annonce qu’elle soupçonne Adriana. Isabelle prend la parole pour défendre Adriana et Issa cible Maude. Place ensuite aux votes.

C’est serré entre Victoria et Adriana, c’est le vote d’Axel qui est décisif ! Il vote contre Victoria et elle est donc éliminée ! Victoria est très déçue et annonce qu’elle était loyale ! Axel s’en veut, tout comme Nicole. Celle-ci pense désormais qu’Axel est Traître.

Eric confie une mission aux Traîtres. Pas de conseil mais un dernier bannissement à la vue de tous ! Ils ont 30 minutes pour trouver 3 victimes à qui faire une accolade en toute discrétion et en disant « je te fais confiance ». Ils décident de cibler Isabelle et Maud. Pour le 3e, Eric laisse le suspense.

Eric retrouvent les joueurs pour faire une annonce. Des hommes en noirs embarquent Maud, Isabelle… et Issa ! Il s’est donc ciblé pour éloigner les soupçons. Mais Eric a prévu un bannissement comme aucun autre !

Ils sont envoyés au grenier, Issa est évidemment convaincu de revenir mais ils ont leur destin entre les mains d’Adriana, Axel et Nicole. Maud est la première sauvée ! Eric annonce qu’Issa et Isabelle ont leur destin entre les mains des Traitres. Evidemment, Isabelle est donc bannie et Adriana va devoir l’assumer en face à face !

Les Traîtres du 2 mai : le replay

Fatou, Victoria et Isabelle ont donc été éliminés ce soir. Rendez-vous le samedi 9 mai 2026 à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 7. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.