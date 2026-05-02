Demain Nous Appartient spoilers : Jean prêt à tout, Diane au plus mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 4 au 8 mai 2026)

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 4 au 8 mai 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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Et on peut déjà vous dire que Jean va être prêt à tout pour s’attaquer aux Daunier et à leur entourage ! Jean vient travailler habiller quasiment pareil que William, Samuel est sous le choc et reste méfiant alors que William n’y voit rien de mal… Et Jean va se mettre à draguer Sofia, avec qui il va avoir un date ! De son côté, Samuel se pose beaucoup de questions et malgré les mots rassurants de William et Aurore, il pense à déménager avec Ellie.

Au lycée, une affiche révèle que Diane est sur Paradise ! La jeune femme est bouleversée et accuse Marceau, qui était le seul au courant. Il assure que ce n’est pas lui et Erica convoque la mère de Diane pour lui en parler…

Manny fait son retour à Sète et ce n’est pas du goût de Judith. Quant à Soizic, elle continue de passer du temps avec Bruno.



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Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 4 au 8 mai 2026

Lundi 4 mai 2026 (épisode 2096) : La vie privée de Diane est déballée sur la place publique. L’emménagement de Soizic devient plus ludique que prévu ! Une photo de Diego crée polémique.

Mardi 5 mai 2026 (épisode 2097) : Jean continue de jouer de ses charmes. Le retour de Manny ne ravit pas tout le monde. Le compte Paradise de Diane divise.

Mercredi 6 mai 2026 (épisode 2098) : Une fuite de mail met Victor dans l’embarras. Benny ne veut plus se faire mener en bateau. Avec sa nouvelle initiative, Marceau prend son pied.

Jeudi 7 mai 2026 (épisode 2099) : Vis-à-vis de Jean, Manon passe à l’attaque. Violette se recentre sur les choses simples. Samuel et Leïla se rapprochent.

Vendredi 8 mai 2026 (épisode 2100) : William s’en prend à Jean. Marguerite a plus d’un tour dans son sac… Samuel s’accroche à un passé révolu.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 4 au 8 mai 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…