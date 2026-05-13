Ligue 1 : suivre le match Lens / PSG en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 – suivre la rencontre Lens / PSG en direct, live, c’est le match de foot à ne pas rater ce mercredi 13 mai 2026. Un match retardé comptant pour la 29ème journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1 entre le 1er et le 2ème au classement.





📺 Un match de foot à suivre en direct sur Ligue1+, coup d’envoi à 21h.







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Le choc entre RC Lens et Paris Saint-Germain ce soir à Bollaert promet une belle affiche de Ligue 1, même si le titre semble désormais tendre les bras aux Parisiens. Le PSG n’a besoin que d’un point pour être officiellement sacré champion de France, tandis que Lens, déjà assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions, veut terminer sa saison à domicile sur une note forte devant son public.

Les Lensois comptent sur l’intensité de Bollaert et sur leur dynamique récente pour faire douter les hommes de Luis Enrique, qui devraient malgré tout aligner une équipe très compétitive avec Dembélé, Doué ou encore Kvaratskhelia. En face, les Sang et Or rêvent d’un exploit pour mettre fin à leur série de défaites face au PSG et offrir un dernier grand frisson à leurs supporters dans ce duel entre les deux meilleures équipes du championnat.



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Lens / PSG la composition des équipes

Lens (composition probable) : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson (c), Udol – Thauvin, Édouard, Saïd.

PSG (composition probable) : Safonov – Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – João Neves, Vitinha (c), Dro – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Lens / PSG en direct, live

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Ligue 1+ dès 21h.

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site de la Ligue 1.

Lens / PSG, 29ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1, un match évènement à suivre ce soir sur Ligue 1+.