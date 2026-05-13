N’oubliez pas les paroles du 13 mai 2026 : Audrey passe un cap, quels gains ce mercredi ?

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N’oubliez pas les paroles du 13 mai 2026, 10 victoires pour Audrey – Audrey a signé deux nouvelles victoires et passé le cap des 10 victoires ce mercredi soir dans le jeu de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Quels gains a-t-elle remporté aujourd’hui ? On vous dit tout !











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N’oubliez pas les paroles du mercredi 13 mai 2026, Audrey continue

Dans le détail ce mercredi soir, Audrey a remporté 1000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20 000 euros sur la seconde. Elle totalise ainsi 64 000 euros de gains en 10 victoires.

Et notez que pour sa 10ème victoire, Audrey a remporté un week-end chez Relais & Châteaux.

N’oubliez pas les paroles du replay de 13 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



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