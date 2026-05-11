Un Si Grand Soleil du 12 mai : Yann de retour, gros clash entre Claudine et Clément (résumé épisode 1920 en avance)

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Un si grand soleil du 12 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1920 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 12 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Johanna fait ses cartons, elle a décidé de déménager. Guillaume la rejoint et l’embrasse, il est désolé de ne pas pouvoir l’aider il doit partir travailler.

Claudine appelle Sabine pour lui souhaiter son anniversaire. Sabine s’étonne qu’elle y pense si tôt et lui parle du dîner le soir chez son père. Claudine préfèrerait dîner seule avec elle mais Sabine refuse, elle aimerait qu’ils soient réunis pour son anniversaire. Claudine dit que leurs rapports sont tendus en ce moment, Sabine lui reproche de ne pas faire d’effort. Claudine dit qu’elle sera là, Sabine apprécie l’effort.



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Marc vient voir Paloma, il lui parle du second suspect dans l’affaire du meurtre d’Isaure : Raphaël Atlan, prof à Montpellier. Il dit qu’il a déjà été cité dans plusieurs articles de Midi Libre il y a 25 ans, il était déjà soupçonné du meurtre de sa compagne. Marc, Paloma et Kira trouvent ça troublant. Kira dit à Paloma que ça sent bon pour son ex mais Paloma espère juste qu’il n’a rien à se reprocher.

Yann reçoit un appel de Johanna, elle a encore trouvé des affaires à lui et elle a besoin qu’il vienne les chercher. Il propose la semaine prochaine mais il dit que ça sera trop tard, elle aura déménagé. Yann est surpris, Johanna lui dit que ça lui rappelle le temps qu’elle a perdu avec lui. Yann dit qu’il passera ce soir.

Raphaël Atlan vient voir Margot, il remercie d’avoir accepté de le représenter. Margot dit avoir bien étudié son dossier. Elle dit qu’il faudrait un témoin qui confirme son alibi mais il assure qu’il était seul, il n’a vu personne. Margot assure qu’elle reste confiante. Margot lui demande ensuite s’il a fini d’écrire son livre, il dit qu’il lui reste une relecture et il aimerait beaucoup lui faire lire. Margot le prend comme un honneur.

Becker reçoit Yann, il s’en sort pas si mal : il a un blâme et il est radié du tableau d’avancement. Ça aurait pu être bien pire, il pense que ses états de service et les témoignages d’Elise et Akim ont joué en sa faveur. Yann avoue qu’il n’en est pas fier. Becker le met en garde : au moindre nouveau faux pas, la commission ne le ratera pas. Et il faudra du temps avant qu’il regagne sa confiance.

Plus tard, Yann prend un café quand Hugo le retrouve. Il lui dit que Becker n’a pas été si méchant. Yann lui parle de Johanna, il va aller chercher des affaires. Il pense qu’elle ne lui pardonnera jamais.

Inès annonce une mauvaise nouvelle à la mère de Salomé. Ils ont reçu le rapport de l’audit de l’architecte, les travaux sont plus importants que prévus. Il va falloir assennir les fondations et désamianté. Plus tard, elle raconte tout à son mari, ils sont inquiets. Ils comprennent qu’ils vont surement devoir aller ailleurs…

Manu a la géolocalisation des portables de Jérémy et Atlan. Atlan borne chez lui toute la soirée et toute la nuit, Jérémy borne là où il a dit qu’il était. Tout colle pour Jérémy mais il avait le temps de tuer Isaure. Et Atlan pouvait avoir laissé son téléphone chez lui. Ils font ensuite le point avec Cécile, ils sont dans une impasse et elle décide donc d’organiser une confrontation.

Marc cherche à obtenir des témoignages sur Atlan mais tout le monde refuse. Il pense qu’ils ont peur de lui… Il espère que Paloma aura plus de succès avec les étudiants.

Johanna continue ses cartons quand ça frappe à la porte. Elle demande à Guillaume d’aller ouvrir, il se trouve nez à nez avec Yann. Il demande qui il est, Guillaume se présente. Yann appelle Johanna, elle lui balance ses affaires et lui ferme la porte au nez.

L’anniversaire de Sabine commence chez Becker. Claudine arrive, c’est glacial avec Clément. Sabine demande à son père ce qui se passe, il assure que ça va bien se passer. Plus tard, Sabine souffle ses bougies. Elle remercie tout le monde d’être là. Clément s’en prend à Claudine quand elle dit qu’elle aurait aimé être là plus souvent. Sabine leur demande d’arrêter mais Claudine s’emporte et casse un verre. Elle l’insulte, présente ses excuses à Sabine et s’en va.

Guillaume demande à Johanna d’avouer qu’elle a fait exprès de lui faire ouvrir la porte. Elle finit par reconnaitre que oui, ça lui a fait du bien de lui envoyer son bonheur à la figure.

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