Pékin Express du 1er mai 2026 : direction la Thaïlande ce soir dans l’épisode 9, qui sera éliminé ?

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« Pékin Express : au royaume des dragons » au programme TV du vendredi 1er mai 2026 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 9 de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Après que Laurent et Frédéric aient profité d’une étape non-éliminatoire la semaine dernière, place à la neuvième étape en Thaïlande.





A suivre dès 21h10 sur M6, puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







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« Pékin Express : au royaume des dragons », l’épisode 9 du 1er mai 2026

Pour cette neuvième étape, Laurent et Frédéric vont prendre le départ avec un handicap. Les candidats encore en compétition mettent le cap sur la Thaïlande. Entre temples scintillants, bouddhas imposants, marchés flottants et jungle luxuriante, le décor a tout d’une carte postale. Ils auront également l’occasion d’aller à la rencontre des habitants. Jamais colonisé, le peuple thaï se distingue par son sens de l’accueil et son attachement profond aux traditions bouddhistes.

Au programme : des épreuves aussi inattendues que variées, sur l’eau, à dos d’éléphant ou encore autour de dégustations parfois peu appétissantes. Cette étape sera également marquée par la règle des « intouchables » : à chaque sprint intermédiaire remporté, un binôme obtient ce statut, synonyme d’avantage décisif face aux autres. Tous tenteront donc de l’obtenir… et surtout d’échapper à la dernière place.



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VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.