La Carte aux trésors du 1er mai : direction la Gironde ce soir sur France 3 (VIDÉO)

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La Carte aux trésors du 1er mai 2026 – C’est un numéro inédit de « La Carte aux trésors » ce vendredi soir sur France 3. Cyril Féraud vous emmène dans l’Entre-deux-Mers, en Gironde.





A suivre dès 21h10 sur France 3, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







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La Carte aux trésors du 1er mai 2026, l’Entre-deux-Mers

Cyril Féraud entraîne les candidats au cœur de la « petite Toscane » girondine, dans l’Entre-deux-Mers, niché entre la Dordogne et la Garonne. Entre créatures fantastiques sculptées, savoir-faire des maîtres du fer et sources aux vertus étonnantes, cette aventure mêle légendes et patrimoine.

Cette semaine, il donne rendez-vous aux téléspectateurs au cœur de la Gironde, dans l’arrière-pays bordelais, pour une nouvelle édition de La Carte aux Trésors consacrée à l’Entre-deux-Mers.



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Entre Dordogne et Garonne, le terrain de jeu s’étire à travers des paysages variés, passant notamment par La Sauve, Sauveterre-de-Guyenne et La Réole. Un territoire riche d’histoire où se mêlent patrimoine, nature et traditions.

Au programme : énigmes, défis et découvertes dans des décors aux identités multiples. Deux nouveaux candidats, Pauline (rouge) et Maxime (bleu), s’affrontent dans cette course contre la montre à la recherche des précieuses capsules cachées.

Tout au long de leur parcours, ils partent sur les traces de créatures fantastiques sculptées il y a près de mille ans, explorent le savoir-faire méconnu des maîtres du fer, dont les œuvres délicates ornent encore la région, et tentent de percer le mystère d’une eau réputée pour ses vertus surprenantes.

Entre légendes, artisanat d’exception et croyances populaires, cette étape promet une immersion captivante au cœur d’un territoire aussi discret que remarquable.

À propos

Dans chaque émission, deux candidats — l’un en rouge, l’autre en bleu — s’affrontent lors d’une vaste course d’orientation au cœur d’un département français. Leur mission : résoudre trois énigmes afin de mettre la main sur « la rose des vents », sésame indispensable pour tenter de décrocher le trésor d’une valeur de 5 000 €.

Chaque épreuve s’inspire de la culture, de la géographie, de l’histoire et des traditions locales, mettant en lumière toute la richesse du patrimoine régional. Pour se déplacer, les candidats disposent chacun d’un hélicoptère, mais une fois sur le terrain, ils doivent surtout s’appuyer sur l’aide des habitants pour avancer rapidement et percer les mystères des énigmes.

Un jeu en trois parties

• Les énigmes : Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

• La rose des vents : Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

• Le trésor : C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent rencontrer de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. Ils devront adapter leurs stratégies en fonction de ces obstacles, comme « L’énigme sans hélico », où ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser un mode de transport alternatif, « Un seul vol », où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois, et « Le bonus », où ils peuvent choisir de récupérer un indice supplémentaire pour décrypter l’énigme.

La Carte aux Trésors privilégie l’interactivité avec le public. Pendant la diffusion, la carte de jeu est désormais accessible grâce à un QR code affiché à l’écran. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites visités par les candidats.

La Carte aux trésors du 1er mai bande-annonce

vidéo à venir

« La Carte aux trésors » est de retour ce soir dès 21h10 sur France 3 !