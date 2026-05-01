Tropiques Criminels du 1er mai 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 2 (saison 7)

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Tropiques Criminels du 1er mai 2026 – Ce vendredi soir, France 2 poursuit la diffusion de la nouvelle saison de la série « Tropiques Criminels ». Au programme ce soir, l’épisode 7 de la saison 7.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







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Tropiques Criminels du 1er mai 2026 : votre épisode inédit « La digue »

La cousine d’Aurélien est découverte grièvement blessée dans sa bananeraie par son fils. Son employé, en revanche, a succombé à l’agression.

L’enquête s’annonce particulièrement complexe : Aurélien est directement concerné, tandis que Mélissa, encore fragilisée par sa récente fausse couche, commence à peine à se remettre.



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Face à la situation, Etcheverry choisit d’associer Thaïs à l’enquête afin d’épauler Mélissa et Gaëlle.

Avec Anthony Marie-Louise (Jérémy Daumange), Ganne Raymond (Liliane Daumange), Alexandre Le Provost (Jean-Baptiste Maillet), Marc Marie-Magdelaine (Claude Cheuque)

Rappel de la présentation de la saison 7

Ciblée par une vengeance, Mélissa traverse une épreuve traumatisante dont elle peine à se remettre. Marquée par l’intensité et l’adrénaline ressenties, elle se met à rechercher ce frisson à tout prix et glisse, malgré elle, dans l’univers des jeux d’argent. Une addiction qui menace de tout lui faire perdre, de son futur mariage à sa maison.

De son côté, Gaëlle voit sa vie bouleversée lorsqu’elle hérite d’une importante somme d’argent après la mort de son père biologique, dont elle ignorait l’existence. Ces révélations provoquent un véritable séisme et modifient profondément ses habitudes. Jusqu’au moment où elle commence à s’interroger sur le comportement étrange de Mélissa et décide de mener l’enquête.

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Guillaume Gabriel (Arnaud), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur), Alix Serman (Jason Paris)

« Tropiques Criminels », ça continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.