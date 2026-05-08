« Un amour de pâtisserie » : votre téléfilm ce 8 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Un amour de pâtisserie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 8 mai 2026 – Ce vendredi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un amour de pâtisserie ».





A suivre dès 16h10, juste après « Le diable s’habille en Prada », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Un amour de pâtisserie » : l’histoire, le casting

Dorothée Harper mène une existence privilégiée. Mariée à un célèbre chirurgien esthétique spécialisé dans les pieds, elle vit sur la Cinquième Avenue à New York et partage son quotidien entre boutiques de luxe, séances de sport et rendez-vous chez l’esthéticienne, entourée de ses trois amies aussi fortunées que superficielles.



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Mais son univers s’effondre lorsque son mari, Wade, la quitte pour sa jeune acuponctrice de vingt ans et demande le divorce. Sans ressources, Dorothée est contrainte de retourner dans le New Jersey chez son père veuf, qui tient la boulangerie familiale.

Un jour, en remplaçant le livreur, elle fait la connaissance de Benny, propriétaire d’un relais. Tous deux sont immédiatement attirés l’un par l’autre, mais Dorothée, blessée par son passé, reste sur la réserve. Peu à peu, elle se découvre une passion pour la pâtisserie et invente le « Paddycake », un gâteau qui connaît un succès fulgurant. Une grande société internationale lui propose alors de développer le concept en franchise… à condition d’écarter son père de l’aventure. Dorothée refuse catégoriquement.

Avec : Kathryn Morris (Dorothée Harper), James Best (Paddy Kerrigan), Alastair Mackenzie (Benny Christophe), Jane March (Lana), Stephen Hogan (Wade Harper)