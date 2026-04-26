Plus Belle La Vie spoilers : un heureux évènement, le secret de Stanislas, les résumés jusqu’au 15 mai 2026

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Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 15 mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 11 au vendredi 15 mai 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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Dans deux semaines, on peut vous dire qu’Ariane va donner naissance à son bébé ! Alors qu’elle n’a pas pu s’arrêter d’enquêter et de se mettre en danger, c’est dans des conditions particulière qu’elle va accoucher. Djawad devient donc papa pou la première fois, il est plus heureux que jamais ! Mais Ariane n’en oublie pas l’enquête pour autant et demande l’aide de Patrick…

De son côté, Mirta fait face au retour inattendu de Robert. Au commissariat, Stanislas enquête sur une affaire personnelle… Que cache-t-il ?



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Et pour Jennifer, l’ascenseur émotionnel continue tandis que de son côté, Lucie n’arrive pas à dévoiler ses sentiments.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 11 au 15 mai 2026

Lundi 11 mai 2026 (épisode 579) : Au commissariat, Ariane se retrouve dans une situation critique. Inquiet, Steve décide d’accompagner Jules à un rendez-vous qu’il redoute. Lucie, quant à elle, ne sait comment avouer ses sentiments à son crush.

Mardi 12 mai 2026 (épisode 580) : Tandis que les policiers sont sur le pont pour retrouver la trace de l’homme en fuite, Ariane convainc Patrick de les aider, malgré son état. En parallèle, Mirta retrouve un vieil ami qui lui fait une proposition tentante.

Mercredi 13 mai 2026 (épisode 581) : Un incident troublant vient mettre Jules sur une nouvelle piste. En parallèle, une lettre anonyme sème le doute chez Martin. C’est aussi le dernier jour pour trouver un prénom au bébé d’Ariane et Djawad… tic-tac…

Jeudi 14 mai 2026 (épisode 582) : Déterminé, Jules trouve une aide inattendue et identifie un suspect. Au commissariat, Stanislas avance dans une quête très personnelle. De leur côté, les Nebout-Boher découvrent les inconvénients d’habiter à côté d’un nouveau-né.

Vendredi 15 mai 2026 (épisode 583) : Poursuivant leur enquête, Jules et son complice élaborent une nouvelle stratégie. Pour la venue d’Ariane et du bébé, le commissariat prépare de nombreuses surprises. Quant à Jennifer, les montagnes russes émotionnelles continuent.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :