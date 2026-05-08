Ça commence aujourd’hui du 8 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 8 mai 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 8 mai 2026 à 13h55 « Smartphone : tous accros à notre téléphone ? » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit dans “Ça commence aujourd’hui” des invités venus témoigner de leur addiction aux téléphones et aux écrans. Marion passe près de 10 heures par jour sur son smartphone. Même devenue maman, elle peine à s’en détacher, par peur de manquer quelque chose.

En plein mal-être, Maëlle s’est réfugiée sur les réseaux sociaux. L’algorithme lui a proposé des contenus toujours plus sombres, jusqu’à l’inciter à se faire du mal.



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Jacques a choisi de limiter les écrans pour ses enfants après avoir lui-même souffert d’une forte dépendance, au point d’oublier des rendez-vous.

À 84 ans, Danièle utilise beaucoup son téléphone pour communiquer, s’informer ou jouer. Un outil précieux contre la solitude, même si ses proches aimeraient la voir davantage profiter du moment présent.

Et à 15h : « Seuls ou en couple, ils sont heureux d’être papa à 20 ans ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de Ça commence aujourd’hui de jeunes hommes devenus papas à seulement 20 ans, et pleinement heureux dans leur rôle de père.

Ismaël est devenu père à 18 ans. Peu après la naissance de son fils, son ex-compagne a traversé une sévère dépression post-partum. Lorsque leur bébé n’avait que 3 mois, Ismaël s’est retrouvé à assumer seul son rôle de père. Aujourd’hui, il mène une vie épanouie auprès de son fils Zaïan.

De leur côté, Julian et sa compagne ont découvert tardivement une grossesse non désirée. Ne se sentant pas prêts à devenir parents, ils ont d’abord envisagé un accouchement sous X. Mais après de longues discussions avec leurs proches et une profonde réflexion, ils ont finalement choisi de garder leur enfant.

Enfin, Sacha a rencontré sa compagne alors qu’elle était déjà enceinte. Loin d’être freiné par cette situation, il a immédiatement accueilli cet enfant comme son propre fils, convaincu qu’ils avaient beaucoup à s’apporter l’un à l’autre.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.