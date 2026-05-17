Un Si Grand Soleil spoilers : Boris face à la vérité, Muriel inquiète, les résumés jusqu’au 5 juin 2026

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Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 5 juin 2026 – Qu’est-ce qui vous attend en juin dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 1er au vendredi 5 juin 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Boris comprend que Muriel et Charles lui cachent quelque chose et il est déterminé à découvrir de quoi il s’agit… Face à la vérité, Boris va être sous le choc. De son côté, Muriel s’inquiète de l’issue du procès et des conséquences pour Toma.

De leur côté, les Perrot emménagent dans leur nouvel appartement et une mauvaise surprise les attend… Quant à Pablo, il n’a pas envie de perdre Salomé.



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Un si grand soleil spoilers les résumés du 1er en 5 juin 2026

Lundi 1er juin 2026 (épisode 1934) : Alors que les Perrot ont une mauvaise surprise en découvrant leur nouveau logement, Charles se retrouve au pied du mur.

Mardi 2 juin 2026 (épisodes 1935) : Boris sent que Muriel et Charles lui cachent quelque-chose et compte bien découvrir ce dont il s’agit. De son côté, Pablo réalise qu’il a peur de perdre Salomé.

Mercredi 3 juin 2026 (épisode 1936) : Alors qu’Elisabeth s’arrange pour éviter de croiser Fourneau, Boris doit faire un choix.

Jeudi 4 juin 2026 (épisode 1937) : Tandis qu’un jeu de dupes s’installe entre Alain et Elisabeth, Muriel s’inquiète : si le procès tournait mal pour elle, qu’arriverait-il à Toma ?

Vendredi 5 juin 2026 : pas de diffusion (Roland Garros)

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 18 au 22 mai 2026 en cliquant ICI

du 25 au 29 mai 2026 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.