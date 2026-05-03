Un Si Grand Soleil spoilers : une alliance inattendue, les résumés jusqu’au 22 mai 2026

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Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 22 mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend dans la seconde partie du mois dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 18 au vendredi 22 mai 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Claudine et Becker vont finalement décider de s’allier pour tenter de sauver Jérémy. Celui-ci est désormais accablé de plusieurs témoignages…

De son côté, Pablo est attiré par Salomé et se confie à Alexis. Quant à Inès, elle dévoie un nouveau visage…



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Un si grand soleil spoilers les résumés du 18 au 22 mai 2026

Lundi 18 mai 2026 (épisode 1924) : Tandis qu’un nouveau témoignage vient sceller le sort de Jérémy, Pablo commence à voir Salomé autrement.

Mardi 19 mai 2026 (épisodes 1925) : Alors que Morvan fait une proposition à Margot, la chance semble sourire aux Perrot.

Mercredi 20 mai 2026 (épisode 1926) : Sabine voit d’anciens souvenirs ressurgir. De son côté, Pablo se confie à Alexis.

Jeudi 21 mai 2026 (épisode 1927) : Salomé présente Clara à ses amis. Quant à Claudine et Becker, l’heure de la vérité a sonné.

Vendredi 22 mai 2026 (épisode 1928) : Alors qu’Inès montre un tout nouveau visage, Claudine et Becker décident de s’unir pour réparer leurs erreurs.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 4 au 8 mai 2026 en cliquant ICI

du 11 au 15 mai 2026 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.