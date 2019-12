Audiences prime 23 décembre 2019 : « Star Wars 7 » leader devant « La Reine des Neiges »

ANNONCES





Audiences prime 23 décembre 2019. Deux films estampillés Disney se retrouvaient face-à-face hier soir. « Star Wars – Episode VII : le Réveil de la Force » sur TF1 et « La Reine des Neiges » sur M6.



Et c’est la plus intergalactique des sagas qui s’est imposée. Malgré son statut de rediffusion, les fans étaient présents devant « Star Wars 7 » avec 4.58 millions de mordus soit 22.3% du public présent devant son poste de télévision. Carton plein sur le public jeune et féminin avec notamment 36% de part de marché sur les 35-49 ans, 34% sur les 25-49 ans et 29% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

"Quelque chose s'est réveillé…"

⏰#StarWarsEpisodeVII : le réveil de la force, ce soir à 21:05 ! pic.twitter.com/5FeNPjH9I2 — TF1 (@TF1) December 23, 2019



Audiences prime 23 décembre 2019 : autres chaînes

Sur M6 « La Reine des Neiges » n’a pas démérité. Elle aussi en mode rediffusion, elle a ravi 3.23 millions de personnes soit 14.6% des téléspectateurs. Belle performance sur le public féminin avec 25.3% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

France 2 complète le podium avec son prime spécial Noël d’ « Affaire conclue ». Depuis le marché de Noël de Mulhouse, il a réuni 2.36 millions de Français soit 11.4% des téléspectateurs.

France 3 est à la peine avec le « Gala du 43ème Festival du cirque international de Monte Carlo ». Hier soir il n’a amusé que 1.89 million de personnes soit 9.4% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant leur petit écran

Et c’est France 5 qui complète le top 5 avec la rediffusion d’un numéro de « Rendez-vous en terre inconnue ». Hier soir retour sur le voyage de Franck Gastambide vu ou revu par 1,07 million de personnes (pda 4.8%)

