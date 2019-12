Ce soir « La Reine des Neiges » est sur M6 (vidéo)

ANNONCES





« La Reine des Neiges » vous donne rendez-vous ce soir sur M6. Alors que le deuxième volet affole actuellement le box-office, le plus gros succès des studios d'animation Disney donnera le frisson votre soirée.



« La Reine des Neiges » : présentation

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore…. petite présentation

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage à la recherche de sa sœur Elsa qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel… Accompagnée de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne Sven, elle va rencontrer en chemin un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf, braver les conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui les guette à chaque pas…

Le saviez-vous ?

❆ Avec plus de 35 récompenses dont l’Award du Meilleur Film d’Animation aux Golden Globes, “La Reine des neiges” est devenu le film d’animation n°1 au box-office mondial, le plaçant dans le top 10 des films les plus vus de tous les temps.



❆ La chanson “Let it go” a connu un succès phénoménal et a même obtenu l’Oscar de la meilleure chanson originale en 2014 et le Grammy Award de la meilleure chanson écrite pour un média visuel en 2015.

❆ Afin d’affiner son travail de recherche graphique, l’équipe du film s’est rendue en Norvège dans le but de s’inspirer de l’architecture des paysages naturels et des costumes traditionnels.

❆ L’intérêt que portent les studios Disney à “La reine des neiges” remonte… à Walt Disney lui-même ! Cependant, jamais il ne réussit à adapter, de manière satisfaisante, le conte éponyme d’Hans Christian Andersen qui se déroule en Scandinavie.

❆ Dany Boon incarne Olaf dans la version française de “La Reine des Neiges”.

❆ “La Reine des Neiges 2”, actuellement en salle, arrive 6 ans après le premier volet. Ce film transgénérationnel était très attendu, suite aux annonces autour de la forêt enchantée et l’arrivée de nouveaux personnages.

Vidéo bande-annonce

Et comme on sait que vous aimez les images…

