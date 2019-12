Ce soir « Le plus beau pays du monde » sur France 2 (vidéo)

ANNONCES





« Le Plus Beau Pays du monde » revient ce soir, mardi 24 décembre 2019, dès 21h05 avec « Le sanctuaire ». Un très beau cadeau de Noël raconté par Gérard Lanvin. Rendez-vous aussi sur France.TV pour le (re)voir en avant-première, replay et/ou streaming vidéo.



« Le plus beau pays du monde » : en quelques lignes

Il existe tout près de nous un immense refuge pour le monde sauvage.

Un sanctuaire où la nature est encore mystérieuse, impitoyable et merveilleuse. Ce sanctuaire, c’est la grande chaîne des Alpes.

Ces montagnes ne sont pourtant pas à l’abri du réchauffement climatique. D’ici la fin du siècle, 90% de ses 4000 glaciers auront fondu. Le monde que vous allez découvrir est encore plein de vie. Mais ouvrez grand les yeux ! C’est peut-être la dernière fois que vous le voyez ainsi.



C’est un territoire où l’hiver dure huit mois, où les températures descendent jusqu’à moins quarante degrés et où l’air manque cruellement d’oxygène.

Tous les animaux qui y vivent se sont adaptés à ces conditions extrêmes.

Mais comment parviennent-ils à se séduire, à éduquer leurs petits, à conquérir des territoires, à parcourir des distances immenses ?

Nos héros ont d’incroyables histoires à nous raconter : une louve condamnée à l’exil après la mort de son compagnon tué par un ours, le voyage d’un gypaète barbu qui cherche son lieu de naissance, les élans romantiques d’une grenouille rousse dans les lacs gelés, le destin étrange d’un vieil arbre immortel, le combat exemplaire d’un berger face aux loups… »

Préparez-vous à un grand voyage dans le dernier sanctuaire d’Europe.

LES GRANDS THÈMES

En explorant les stratégies de la vie dans les Alpes, le film raconte plusieurs histoires de personnages animaux et humains en prise avec cette nature hostile.

Elle aborde deux thèmes principaux :

La renaissance du loup

Les loups ont failli disparaître d’Europe au XXe siècle. Pas un seul n’avait survécu en France. Aujourd’hui, il revient. Grâce à un phénomène bien connu, la dispersion, des solitaires quittent leur meute et s’en vont à la recherche d’une nouvelle vie. Le film raconte précisément l’histoire d’une louve qui « disperse » et traverse les Alpes afin de s’établir dans un nouveau territoire avec sa nouvelle famille.

L’entraide entre les êtres vivants

Fruit d’un long travail de développement intégrant de nombreuses sciences de la nature, Le Plus Beau Pays du monde propose un voyage singulier, au fil d’histoires de faune et de flore, à la découverte d’une des plus fascinantes stratégies du monde vivant : l’entraide.

Vidéo

On termine par ce que vous aimez le plus, à savoir les images. Et vous n’allez pas être déçus car celles qui nous sont proposées sont superbes.

Partez à la découverte d'un fabuleux monde sauvage, au cœur des Alpes ! Mardi soir : Le plus beau pays du monde, le sanctuaire, raconté par Gérard Lanvin pic.twitter.com/zGB0h8SlCC — France 2 (@France2tv) December 22, 2019

