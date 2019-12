Audiences access 23 décembre : « Demain nous appartient » et « N’oubliez pas les paroles » au coude-à-coude, « Scènes de ménages » au top !

ANNONCES





Audiences access 23 décembre 2019. Les audiences access d’hier soir se révèlent bien peu intéressantes. Non seulement il y a moins de monde en raison des fêtes mais il faut aussi faire avec des émissions en mode best-of.



Mais dans une course il y a toujours un gagnant, alors…

Avant 20 heures

C’est « Demain nous appartient » qui s’impose en nombre de téléspectateurs avec 3.39 millions de fidèles et 17.7% de part de marché pour l’épisode du jour.



France 2 est juste derrière avec « N’oubliez pas les paroles » avec 3.37 millions de fidèles pour la nouvelle victoire de Cindy. Notez que la chaîne affiche une meilleure pda avec 17.8% sur l’ensemble du public. Elle s’explique par des durées différentes.

Le 19.20 national de France 3 complète le podium avec 3.16 millions de personnes informées soit 16.2% des téléspectateurs.

Le 19.45 de M6 affiche pour sa part 3.04 millions de téléspectateurs et 14.9% de part de marché.

Enfin le succès de poursuit pour « Objectif Top Chef » sur M6 avec 1.59 million de gourmands (pda 9.5%)

Audiences access 23 décembre 2019 : autres chiffres

Les talks

Du côté des talks TPMP et Quotidien étaient en mode best-of et le seront toute la semaine. Mais « C à vous » n’en a pas vraiment profité…

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 449.000 téléspectateurs (pda 2.3%)

✔️ Deuxième partie : 633.000 téléspectateurs (pda 2.8%)

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 463.000 téléspectateurs (pda 2.2%)

✔️ Deuxième partie : 719.000 téléspectateurs (pda 3.2%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.10 million de téléspectateurs (pda 6%)

✔️ C à vous, la suite : 583.000 téléspectateurs (pda 2.7%)

Après 20 heures, hors JT

Du côté des fictions quotidiennes de l’après 20 heures, grande forme pour les « Scènes de ménages » de M6 qui ont amusé hier soir 4.35 millions de personnes pour 19.2% de pda. C’est la meilleure part de marché de la saison.

Meilleure performance de la saison auprès des 4+ (19%) pour #SDM 👏🏻

🥈2eme meilleur score auprès des FRDA<50 (25%)

🥈2eme meilleure audience avec 4,4 millions de tlsp (pic a 5,8 millions) pic.twitter.com/IbkT1Gnoju — M6Pro (@M6pro) December 24, 2019

Belle forme aussi pour « Un si grand soleil » sur France 2 avec 3.57 millions de mordus et 15.7% de part de marché pour l’épisode du jour.

C’est difficile pour « Plus belle la vie » en ce moment. La série de France 3 reste sous la barre des 3 millions avec seulement 2.95 millions de fidèles hier (pda 13.1%)

