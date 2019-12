Ce soir place au « Grand bêtisier de Noël » de C8 (vidéo)

En cette soirée de réveillon, C8 a décidé de vous faire rire. Place en effet au « Grand bêtisier de Noël ». Rendez-vous dès 21h15 sur la chaîne mais aussi comme toujours sur MyCanal pour le replay et le streaming vidéo.



ANNONCES





Rendez-vous incontournable de la fin de l’année, ce bêtisier de Noël va nous proposer deux heures de rires avec les séquences les plus drôles et folles de l’année écoulée.

« Grand bêtisier de Noël » : demandez le programme

Au programme des guirlandes de chute, des fous rires mémorables, des embûches délirantes, d’énormes problèmes techniques, des lapsus monumentaux et des animateurs complètement givrés dont le boss de la maison Cyril Hanouna.



ANNONCES





Vidéo

Seul ou en famille, passez une belle soirée devant cet énième bêtisier de fêtes… Un bêtisier parmi tant d’autres car bien d’autres vous attendent d’ici au 31… On pense notamment à celui de TF1 animé par Christophe Beaugrand et Karine Ferri et qui sera diffusé le soir de la Saint-Sylvestre.

Préparez-vous à rire ! 😄🎄

Le Grand Bêtisier de Noël se déguste en famille ce soir à 21h15 pic.twitter.com/39VyN0LDxq — C8 (@C8TV) December 24, 2019

4.82 / 5 ( 22 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES