Plus belle la vie en avance : Coralie enceinte ? (vidéo PBLV de l’épisode n°3962)

Et si Coralie était enceinte de Théo dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ? Alors que les derniers mois ont été mouvementés pour le couple et que Clément ne l’accepte toujours pas, un heureux évènement pourrait bien se profiler…

En effet, dans l’épisode diffusé mardi prochain, les adolescents du Mistral imaginent ce que pourrait être leur avenir dans un an.



Pour Antoine, ce serait le début de sa transition et des poils seraient apparus sur son visage tandis que Tom aurait fait sa première fois avec Eddy… Et alors que Mila arriverait sur la place du Mistral heureuse après un après-midi passé avec sa mère qui irait beaucoup mieux, Théo et Coralie seraient passés aux choses sérieuses puisque cette dernière serait enceinte !

Un extrait de l’épisode de PBLV de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3962 du 31 décembre 2019

