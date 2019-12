Demain nous appartient spoiler : Flore prépare son mariage (VIDEO)

ANNONCES





Flore a créé la surprise en demandant Arnaud en mariage dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’elle venait de passer plusieurs jours à l’hôpital et qu’elle a frôlé la mort, Flore a tenu à s’engager avec Arnaud.

Et dans quelques jours, Flore prépare activement son mariage et elle choisit son témoin.



C’est devant Arnaud que Flore décide de demander à Bart de bien vouloir être le témoin de son mariage. Bart finit par accepter mais il ne parait toujours pas enthousiaste… Et quand Flore lui parle d’arriver à son bras, Bart trouve ça « un peu too much ». Flore lui répond qu’ils en parleront plus tard…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



