« Chasseurs d’appart’ » nouvelle formule : dès le 6 janvier 2020 sur M6

« Chasseurs d’appart’ » nouvelle formule ! Du nouveau pour débuter l’année 2020. L’émission de M6 vous propose de découvrir une version totalement inédite de son programme de l’access. Le titre a d’ailleurs évolué en conséquence. Désormais l’émission s’appellera « Chasseurs d’appart’ : qui peut battre Stépahne Plaza ? »



« Chasseurs d’appart’ » nouvelle formule : à quoi s’attendre ?

Et qui dit nouvelle formule, ni nouveautés.

Pour la toute première fois, Stéphane Plaza entre dans la compétition. Chaque semaine, il va affronter les chasseurs d’appart’ d’une ville. Ces derniers auront pour but de battre l’agent immobilier le plus connu de France et faire en sorte que les clients aient un coup de cœur sur leur bien et non pas sur celui de Stéphane Plaza.

Stéphane Plaza va affronter les agents dans des villes (Strasbourg, Montpellier…) dont il ne connait évidemment pas aussi bien le marché, mais rien ne l’arrête ! Il va donner son maximum pour gagner chaque semaine cette compétition inédite.



Plus que jamais, chacun sera motivé pour trouver des biens d’exception aux clients. Résultat : cette année, les coups de cœur et les offres d’achat vont se multiplier. Émotions garanties. Si un chasseur gagne la semaine, il remportera 3 000 euros ; si c’est Stéphane Plaza, il remettra ces 3 000 euros à une association

Stéphane Plaza entre dans la compétition, mais…

Si l’animateur va entrer dans la compétition, notez qu’il le fera dans un temps limité. Il ne dispose que d’une seule journée pour trouver un bien par rapport aux autres chasseurs d’appart qui eux ont 3 jours pour trouver le meilleur bien à présenter aux clients.

Et puis, contrairement aux autres, il ne connaîtra pas toujours le secteur concerné. Va-t-il surmonter ce handicap ?

« Chasseurs d’appart’ » nouvelle formule, c’est à compter du lundi 6 janvier 2020 à 18h40 sur M6 et en replay vidéo sur 6Play.

