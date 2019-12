« Fifty Fifty » de Franck Dubosc : en direct sur TMC le 15 janvier 2020 (vidéo)

ANNONCES





Si vous n’avez pas eu la chance d’assister au spectacle « Fifty Fifty » de Franck Dubosc, voilà une bonne nouvelle pour vous. TMC le diffusera en direct le mercredi 15 janvier 2020 sur son antenne. Un spectacle écrit et interprété par Franck Dubosc et qui sera diffusé en direct de la salle Pleyel à Paris.



« Fifty Fifty » de Franck Dubosc : présentation

Après une première tournée triomphale en France, en Belgique, en Suisse et au Québec, suivie de quinze représentations exceptionnelles au Palais des Sports de Paris, Franck Dubosc sera sur la scène de la Salle Pleyel de Paris les 14 et 15 janvier 2020 avec son spectacle Fifty Fifty, et repartira en tournée dès janvier 2020.

« À 50 balais, le plus dur c’est que t’es un vieux pour les jeunes, et t’es un jeune pour les vieux, t’es fifty fifty… Mi-figue-mi-raisin… Sec pour le coup ».

À la fois éternel séducteur et désormais jeune papa poule, pour Franck Dubosc, c’est le spectacle de la maturité. Vous aussi, vous allez adorer les « fifty balais and the dust » de Franck Dubosc !



Vidéo

Voici le teaser vidéo de ce spectacle à ne manquer sous aucun prétexte

Pour en voir plus rendez-vous donc le mercredi 15 janvier 2020 en direct sur TMC et MYTF1/TMC pour ce qui concerne le streaming.

