Soirée Marcel Pagnol ce soir sur France 3 avec « Jean de Florette » et « Manon des sources » (vidéo)

Soirée Marcel Pagnol ce soir sur France 3 avec la rediffusion des films « Jean de Florette » et « Manon des sources » de Claude Berri. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV



Soirée Marcel Pagnol : « Jean de Florette » dès 21h05

Au casting Yves Montand, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil…

Petit et laid, Ugolin, le dernier des Soubeyran, revient du service militaire. Il retrouve son oncle, le Papet, à qui il dévoile son projet : rester au pays pour cultiver des oeillets. Convaincu que l’affaire peut être rentable, le Papet accepte de financer l’entreprise. Il faut donc trouver une terre, ensoleillée bien sûr mais surtout bien arrosée. Celle de Pique-Bouffigue ferait l’affaire. Le Papet tente, en vain, de convaincre le vieillard irascible de lui céder son bien.

« Manon des sources » dès 23h00

Au casting Yves Montand, Gérard Depardieu, Emmanuelle Béart



Dix ans plus tard. Manon vit dans la grotte de Baptistine dans les collines tandis que Ugolin culpabilise, amoureux fou de la belle. Elle va découvrir la source qui alimente le village et la détourner. Elle tient enfin sa vengeance. Peu à peu les langues du village se délient. La loi du silence est rompue et le Papet et Ugolin sont accusés d’avoir tué le père de Manon, Jean de Florette. Pour le Papet une autre terrible vérité éclate.

Vidéo

Histoire de vous remettre dans le bain, voici le teaser vidéo de votre soirée

📽 Il y a des films qu'on n'oublie pas… La soirée Marcel Pagnol, c'est jeudi soir sur France 3 ! ▶ « Jean de Florette » à 21.05

▶ « Manon des sources » à 23.00 pic.twitter.com/wospopCvcK — France 3 (@France3tv) December 24, 2019

« Jean de Florette » et « Manon des sources », deux grands classiques du cinéma à voir ou à revoir avec plaisir ce soir dès 21h05 sur France 3.

